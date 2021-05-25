التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 293 حالة وبلاغا خلال شهر مايو

جدة - نرمين السيد - تعاملت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية مع 293 حالة وبلاغًا خلال الشهر الجاري، إذ وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة التعامل مع الحالات وفحص البلاغات الواردة.





وتضمنت الحالات "مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية" على مستوى الجمهورية ليرتفع عدد الحالات التى تعامل معها الفريق منذ انطلاقه فى عام 2014 إلى 16515 بلاغًا .

وتنوعت الخدمات والتدخلات المقدمة ما بين إيداع 17 حالة فى مراحل عمرية مختلفة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى.

كما تم إيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وتم تقديم مساعدات مادية، وعينية لـ15 حالة من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم إقناع الحالات التى رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية للحصول على كل الخدمات.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.