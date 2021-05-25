وتضمنت الحالات "مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية" على مستوى الجمهورية ليرتفع عدد الحالات التى تعامل معها الفريق منذ انطلاقه فى عام 2014 إلى 16515 بلاغًا .
وتنوعت الخدمات والتدخلات المقدمة ما بين إيداع 17 حالة فى مراحل عمرية مختلفة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى.
كما تم إيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وتم تقديم مساعدات مادية، وعينية لـ15 حالة من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم إقناع الحالات التى رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية للحصول على كل الخدمات.
جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 293 حالة وبلاغا خلال شهر مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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