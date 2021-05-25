رئيس اللجنة الاولمبية الافريقية يقلد الرئيس السيسى وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية...

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "الأنوكا"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد مصطفى براف قام بإهداء السيد الرئيس وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الأفريقية، والذي يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الأفريقية، مشيداً بدور مصر التاريخي كإحدى الدول الأفريقية المتفوقة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، خاصةً في ظل كونها أكثر الدول فوزاً بدورة الألعاب الأفريقية على مدار التاريخ، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الأفريقية عن تقديرهم لكافة التسهيلات والتجهيزات التي وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية التاسعة عشر لها بالقاهرة، مؤكداً ثقتهم في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالمياً وقارياً، خاصةً في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد، وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، والذي حظي بإشادة دولية واسعة.

من جانبه؛ رحب السيد الرئيس بوفد اللجنة الأولمبية في مصر، مهنئاً سيادته السيد مصطفى براف على انتخابه رئيساً لها، ومشيراً إلى دورها الهام في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى القاري، أخذاً في الاعتبار تأثيرها الفعال في التقريب بين شعوب العالم وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي، ومشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده الرياضة الأفريقية على الساحة العالمية، والذي تمثل في الأداء المشرف خلال الفترة الأخيرة لمعظم الفرق واللاعبين الأفارقة في البطولات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

كما أكد السيد الرئيس توفير الدولة لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأفريقية في القاهرة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القارة الأفريقية بسبب جائحة كورونا، مشيراً سيادته إلى أن مصر مستعدة دائماً لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية في أي وقت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.

وقد شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها الرياضة الأفريقية مؤخراً، وخطط اللجان الأوليمبية الأفريقية خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص للاستمرار في التطوير والتقدم، فضلاً عن سبل التعاون بين مصر واللجنة الأولمبية الأفريقية للمساهمة في تطوير إمكانات الشباب الأفريقي في المجال الرياضي.