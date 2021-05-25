سعفان يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق:

سعفان: مصر هي المدافع عن القضية الفلسطينية على مر التاريخ ....

التعاون بين الجامعة والوزارة في عقد دورات متخصصة في إعداد الموازنات المالية.

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الدولة المصرية على مر التاريخ هي المدافع عن القضية الفسطينينه، مثمناً دور القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الوضع في غزة لوضعه الطبيعي حفاظاً على أرواح أشقائنا الفلسطينيين ،مما يؤكد دور مصر الرائد وقدرتها على التدخل و حل أي أزمة بالوطن العربي .

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم ، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ، فضلا عن السادة عمداء الكليات ، وعدد من وكلاء الكليات .

في مستهل فعاليات اجتماع مجلس الجامعة رحب الدكتور عثمان شعلان بالوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة ، مقدما التحية والشكر للقيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية ، وحل الأزمة الأخيرة لقطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة .

وفي سياق آخر، قال الوزير أنه في إطار التطوير الذي يشهده الجهاز الإداري للدولة ، يقترح التعاون مع الجامعة في عقد دورات متخصصة لموظفي مديرية القوى العاملة بالشرقية،وموظفي بعض الجهات الأخرى المعنيين بإعداد الموازنات بشأن كيفية إعداد الموازنات المالية ، والهدف منها وآليات متابعتها والرقابة عليها .

ومن جانبه رحب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة بتنفيذ اقتراح الوزير ، موجها قيادات الجامعة البدء في الإعداد لتنفيذ تلك الدورات لما لها أهمية في إثقال موظفي الجهات الحكومية بمحافظة الشرقية المهارات والخبرات اللازمة في إعداد الموازنة .