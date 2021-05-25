وزارة الهجرة المصرية تطلق تطبيق اتكلم عربي لتعليم الأطفال ببساطة ومحاكاة...

أطلقت وزارة الهجرة المصرية تطبيق اتكلم عربي لتعليم الأطفال ببساطة ومحاكاة فنية على خريطة مصر، والذين يناسب الأطفال من 3 حتى 6 سنوات. ولكن سؤال! لماذا هذا التطبيق رغم وجود تطبيقات كثيرة؟ * أول تطبيق يحمل الهوية المصرية بتعاون حكومي مع القطاع الخاص. * أول تطبيق لتعليم اللغة العربية باللهجة المصرية. * أول تطبيق لتعليم اللغة العربية باستخدام خريطة مصر وكأنها رحلة ممتعة في محافظات مصر المختلفة. * أول تطبيق لتعليم اللغة العربية ومعها العادات والتقاليد المصرية الأصيلة. * تطبيق ألوانه مبهجة وكلماته بسيطة وسهلة. * أول تطبيق مصري لإكساب الأطفال مهارات اللغة: قراءة وكتابة وتحدثًا واستماعا. تقدروا تحملوا التطبيق من هنا: للأندرويد: https://play.google.com/store/apps/details... للأيفون: https://apps.apple.com/.../%D8%A7%D8%AA%D9.../id1475084050

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