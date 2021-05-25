الرئيس السيسى يتسلم وسام الاستحقاق الخاص من اللجنة الأولمبية الأفريقية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "الأنوكا"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصطفى براف قام بإهداء الرئيس وسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الأفريقية، والذى يُعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الأفريقية، مشيداً بدور مصر التاريخي كإحدى الدول الأفريقية المتفوقة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، خاصةً في ظل كونها أكثر الدول فوزاً بدورة الألعاب الأفريقية على مدار التاريخ، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

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