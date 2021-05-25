متكبر وينفرون منه.. طلاب يُهاجمون دكتور بكلمات غاضبة بعد ترقيته في جامعة الإسكندرية

/632458/متكبر-وينفرون-منه-طلاب-يهاجمون-دكتور-بكلمات-غاضبة-بعد-ترقيته-في-جامعة-الإسكندرية

"عمري ما شوفت ناس بتتجمع على كره إنسان كده".. تعليقات وكلمات غاضبة قالها عدد كبير من الطلاب والطالبات، ضد دكتور تمت ترقيته في جامعة الاسكندرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم، جامعة الإسكندرية منشور الترقية وقالت فيه: "تهانينا السيدة الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين يتقدمون بأخلص التهاني والأمنيات للدكتور محمود مرسي أحمد محمد، لترقية سيادته إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء".

حسبي الله ونعم الوكيل فيك

وانهال الطلاب على الدكتور محمود مرسي بتعليقات مؤثرة للغاية شهدت العديد من الإعجابات منها: "عمري ما انسى رفضك ان ادخل السكشن بالرغم ان قولتلك كنت ف المستشفى بجيب علاج لماما وياريتك رفضت وانا بره الباب دخلتني قدام السكشن كله وحرجتني قدامهم وبعدها مسحت اسمي من الجروب بتاعي ومن السكشن كله لولا دوكتور دعاء ربنا يكرمها خدتلي حقي قدام المعمل كله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

طالبة مدمرة نفسيًا

بينما قال آخر: "عمري ما هنسي في سنة تانيه كان عندي حالة وفاه وكنت نفسيا اصلا مدمره وقتها نقلوا سكاشن الحريه لمحرم والشاطبي واصلا وقتها مكنتش مركزه وتفكيري ملغبط ولحقت فورم المواعيد قبل ما يقفل ب10 دقايق وميعاد مش مناسب كمان وعشان دخلت السكشن متأخر شويه كرشني وقالي يلا يا ماما من هنا الي هو انا لو شغاله عندك مش هتعاملني كده يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل".

دكتور متكبر والطلاب ينفرون منه

فيما علق آخر: "للأسف دكتور متكبر شايف نفسه دايما، بشكل يجعل الطلبة دائماَ تنفر منه، عمره ما كان العلم دافع للتكبر والعنطزة، واستعظام النفس واستحقار الناس، بالعكس فالعلم النافع يدعو للتواضع، والإنسان سيرة إما لك أو عليك".