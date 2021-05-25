/632447/هند-رشاد-لوزير-الإسكان-المياه-بتقطع-فى-ناهيا-23-ساعة-فى-اليوم

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن قرية ناهيا تعانى من مشاكل انقطاع المياه بشكل مستمر، ففى اخر أسبوع من شهر رمضان، وأيام العيد لم تأتى المياه سوى ساعة واحدة فقط على مدار اليوم، مما تسبب فى معاناة حقيقية للمواطنين.

مشاكل الصرف الصحي فى ناهيا

وأضافت النائبة هند رشاد،عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة 71 أداة رقابية مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرية ناهيا تعانى أيضا من مشكلة عدم توصيل الصرف الصحى منذ 12 عامًا والعمل متوقف، وعلى الرغم من الوعود بتسليم المشروع فى 30 يونيو الا أن العمل متوقف مما يؤكد استمرار معاناة المواطنين.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

واشارت النائبة هند رشا عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالرغم من ذلك يوجد قرى مازالت تعانى من نقص الخدمات الأساسية، فى الوقت الذى تمثل فيه مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية على صعيد الخدمات فى القرى والريف المصرى، مما يستلزم ترجمة هذه المبادرات والقرارات والاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات بين النواب ووزير الإسكان بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.