أمل سلامة لـ دوت الخليج: مصر قدمت دور مشرف في الدفاع عن فلسطين «فيديو»

/632449/أمل-سلامة-لـ-تحيا-مصر-مصر-قدمت-دور-مشرف-في-الدفاع-عن-فلسطين-فيديو

قالت النائبة أمل سلامة عضو محلس النواب أن الدولة المصرية من أوائل الدول التي ساندت القضية الفلسطينية، ووقفت بجانبها وقدمت لها كافة سبل الدعم منذ بدايتها، مثمنة جهود الدولة المصرية الفترة الأخيرة المتمثلة في تخصيص مبادرة 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بأيادي مصرية، فضلا عن فتح معبر رفح وتجهيز المستشفيات وتوفير سيارات الإسعاف لإستقبال الجرحى والمصابين بسبب هجوم الإحتلال الإسرائيلي.

مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الدولة المصرية قدمت الكثير للشعب الفلسطيني خلال الأيام الماضية، ولعبت دور أساسي في وقف إطلاق النار والهجوم العنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، سواء بالانتهاكات التي شهدتها مدينة القدس أو القصف العدواني على قطاع غزة.

وثمنت النائبة أمل سلامة توجيه عدد كبير من الحافلات المصرية التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، مؤكدة على ان مصر قدمت دور مشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية مركزية بالنسبة للأمة العربية.