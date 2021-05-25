أماكن عرض fast & furious 9..استعلم عن أقرب دور عرض

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أماكن عرض fast & furious 9 يبحث العديد من الجمهور عن دور العرض السينمائية التي تعرض الفيلم الحاص على أكثر شهرة حول العالم، بسلاسله المتعددة على مدار الأعوام الماضية.

دوت الخليج يكشف أماكن عرض fast & furious 9 في مصر خلال الفترة الراهنة، بعدما حصد على 5 ملايين دولار أمريكي في الشرق الأوسط فور عرضه في عدد من السينيمات المتعددة.

أماكن عرض fast & furious 9

يعرض فيلم Fast & Furious 9 في عدد من دور العرض السينمائية، منها سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جولدن ستارز VIP، سينما كايرو فيستفال، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما سيني كومفورت، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس سيتي سنتر، صن سيتي.

كما يمكنك حضور العرض في كلًا من سينما صن سيتي VIP، سينما بلازا MX4D، سينما بوينت 90 MX4D، سينما بندر المعادي، سينما آيماكس، أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما بلازا، أمريكانا بلازا، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أمير.

fast & furious 9

طرح فيلم fast & furious 9 في 62 دولة وسيتم عرضه في إستراليا يوم 17 يونيو، وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في 25 يونيو، والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في شهر يوليو، ليستكمل مسيرة نجاحه التي استطاع تحقيقها خلال الفترة الماضية.

استقطب الفيلم العديد من الجماهير على مدار رحلة صعوده بسلسلة الفيلم المصنفة تبعًا للأفلام الأكشن، بطولة كلًا من فين ديزل، تشارليز ثيرون، لوكاس بلاك، ميشيل رودريجيز، سونج كانج، هيلين ميرين، والمخرج جاستين لين ، والفيلم من تأليف جاري سكوت تومسون، سيناريو وحوار دانيال كيسي.