/632452/على-الدين-النجار-الرئيس-السيسي-أعاد-لمصر-دورها-الريادى-وتدخله-فى-أزمة-فلسطين-تاريخي-فيديو

تحدث النائب على الدين النجار، عضو مجلس النواب، إلى موقع دوت الخليج، عن الدور الذى قامت به القيادة السياسية فى عملية وقف إطلاق النار الذى استمر لـ 11 يوم بين الجانب الفلسطيني الممثل فى عناصر المقاومة والاحتلال الصهيوني.

على الدين النجار: الرئيس السيسي أعاد لمصر دورها الريادي

وقال عضو مجلس النواب، على الدين النجار، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" مصر أكرمت بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو من أعاد ريادتها فى المنطقة وجعل العالم بأكمله يصغى لها".

على الدين النجار: القضية الفلسطينية ستُحل بسبب مصر

وتابع عضو مجلس النواب، على الدين النجار، حديثه قائلًا:" القضية الفلسطينية ظلت عالقة لمدة 70 سنة أو أكثر، وأتوقع أنها ستُحل خلال الفترة المقبلة، لأن مصر أقوى دولة فى الشرق الأوسط، ولها من الكلمة ما يمكنها من أن تصغى إليها باقى الدول".

وأضاف عضو مجلس النواب، على الدين النجار، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" حينما تمرض الدولة المصرية يمرض العالم وحينما تتعافى تقوم ونجد الجميع يتجه إليها".

واستكمل عضو مجلس النواب، على الدين النجار حديثه قائلًا:" الرئيس السيسي استطاع أن يعيد المؤسسات المصرية إلى طبيعتها القوية، وتمكن وبفضل من القوات المسلحة من محو الإرهاب، وانتشار الأمن والاستقرار داخل ربوع البلاد.

وأختتم النائب على الدين النجار، حديثه قائلًا:" الرئيس استطاع أن يجعل القادة فى العالم يصغون ويحترمون القرار المصرى، وحينما تدخلت مصر تم وقف إطلاق النار".