كهربا: لا أمانع «الوقوف» كحارس مرمى في الأهلي.. الأهم حصد السوبر الإفريقي«فيديو»

/632453/كهربا-لا-أمانع-الوقوف-كحارس-مرمى-في-الأهلي-الأهم-حصد-السوبر-الإفريقيفيديو

أكد محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب وجناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إستعداده للعب في مركز حارس المرمى داخل جدران القلعة الحمراء من أجل حصد بطولة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد.

قال كهربا : " نهضة بركان فريق قوي ومميز للغاية ، سبق وواجهته في مباراة سابقة، اتمنى أن يحالفنا التوفيق من أجل التتويج بالمباراة ".

كهربا : لا أمانع الوقوف كحارس مرمى في الأهلي

وتابع كهربا : " سعيد للغاية بتواجدي في مباراة الأهلي ونهضة بركان واتمنى حضورنا بشكل جيد من أجل التتويج بالبطولة الغائبة عن النادي منذ وقت كبير".

وعن إمكانية تواجده في مرمى النادي الأهلي : " أنا فخور داخل النادي الأهلي، وسأفعل أي شئ يحتاجه الفريق حتى إذا لعبت في مركز حارس المرمى أو مدافع أو حتى حمل الكرات وسبق وصرحت بذلك منذ وقت كبير، أهم شئ حصد السوبر الإفريقي ".

كهربا يتحدث عن مواجهة نهضة بركان

يأتي هذا خلال لقاء مصور بين على لطفي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمود كهربا جناح الفريق الأول للمارد الأحمر بثته قناة النادي الأهلي برعاية شركة فاركو الراعي الرسمي لمباراة المارد الأحمر قبل مواجهة السوبر الإفريقي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا