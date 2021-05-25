/632453/كهربا-لا-أمانع-الوقوف-كحارس-مرمى-في-الأهلي-الأهم-حصد-السوبر-الإفريقيفيديو
أكد محمود عبدالمنعم كهربا ، لاعب وجناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إستعداده للعب في مركز حارس المرمى داخل جدران القلعة الحمراء من أجل حصد بطولة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد.
قال كهربا : " نهضة بركان فريق قوي ومميز للغاية ، سبق وواجهته في مباراة سابقة، اتمنى أن يحالفنا التوفيق من أجل التتويج بالمباراة ".
كهربا : لا أمانع الوقوف كحارس مرمى في الأهلي
وتابع كهربا : " سعيد للغاية بتواجدي في مباراة الأهلي ونهضة بركان واتمنى حضورنا بشكل جيد من أجل التتويج بالبطولة الغائبة عن النادي منذ وقت كبير".
وعن إمكانية تواجده في مرمى النادي الأهلي : " أنا فخور داخل النادي الأهلي، وسأفعل أي شئ يحتاجه الفريق حتى إذا لعبت في مركز حارس المرمى أو مدافع أو حتى حمل الكرات وسبق وصرحت بذلك منذ وقت كبير، أهم شئ حصد السوبر الإفريقي ".
كهربا يتحدث عن مواجهة نهضة بركان
يأتي هذا خلال لقاء مصور بين على لطفي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمود كهربا جناح الفريق الأول للمارد الأحمر بثته قناة النادي الأهلي برعاية شركة فاركو الراعي الرسمي لمباراة المارد الأحمر قبل مواجهة السوبر الإفريقي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد.
تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بالسوبر الإفريقي
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.
خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كهربا: لا أمانع «الوقوف» كحارس مرمى في الأهلي.. الأهم حصد السوبر الإفريقي«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.