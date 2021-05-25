/632455/مصطفى-درويش-يوجه-رسالة-لـ-شريف-دسوقي-بعد-بتر-قدمه

دعم الفنان مصطفى درويش، من خلال حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي “فيس بوك” صديقه الفنان شريف دسوقي ليؤازره في مرضه، بعدما تم بتر قدمه.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان مصطفى درويش الذي حرص على الوقوف بجانب صديقه في محنته، بعدما انتشر الخبر مع بداية اليوم وكذبه العديد، وبدت الدهشة على عدد من نجوم الوسط الفني.

مصطفى درويش يؤازر شريف دسوقي

نشر مصطفى درويش عبر حسابه صورة تجمعه مع شريف دسوقي وكتب معلقًا: "للأسف خبر بتر رجل شريف دسوقي حقيقي أدعوله يا جماعة..والله الواحد ما عارف يعمل أيه بس الله يقويك يا شريف ويشيل عنك كل اللي أنت فيه".

تابع مصطفى درويش في رسالته إلى شريف دسوقي، قائلًا: "أنت ماتستاهلش كل ده، استغفر الله العظيم يارب، ربي أني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه، أدعوله ربنا يقويه، محنة صعبة أوي".

سبب بتر قدم الفنان شريف دسوقي

أُصيب الفنان شريف دسوقي خلال تصوير فيلم «وقفة رجالة»، حيث جرى تصوير بعض المشاهد لمدة أسبوع في مدينة الغردقة، وتضمن أحد المشاهد تجربة المخرج لـ«مساج ماء البحر» عن طريق خراطيم، وفقد دسوقي وعيه وسقط على الأرض بسبب «بخار المساج».

ظهر خراج في ساقه وصل إلى التدخل الجراحي وتدهورت حالة قدمه، فأخبره الأطباء بضرورة بتر ساقه، وهو ما أعلنته الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها على فيس بوك، حيث توجد معه في المستشفى، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

بدرية طلبة تطمئن الجمهور على حالة شريف دسوقي

كتبت بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي، اليوم الثلاثاء، قائلة: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل، قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وحالته مستقرة الحمد لله. ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير".

وتابعت حديثها: "بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي، علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله".