/632456/رسميا-محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-ليفربول-هذا-الموسم

نال الدولي المصري محمد صلاح جائزة ستاندرد شارترد كأفضل لاعب في ليفربول في الموسم الجاري 2020:2021 وذلك بعدما حصل على أكبر عدد من الأصوات في استفتاء عبر موقع النادي.

وجاء البرازيلي فابينيو نجم خط وسط "الريدز" ثانيا خلف صلاح والثالث هو المدافع ناثانيال فيليبس.

وسجل صلاح 31 هذا الموسم مع "الريدز" هدفا في 51 مباراة في كل البطولات في موسم أنهاه ليفربول ثالثا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال صلاح (28 عاما) لموقع ليفربول:" أنا سعيد للغاية بهذه بالجائزة خاصة أنها بتصويت جماهير الفريق ، الفوز بمبارياتنا الأخيرة والتأهل لدوري أبطال اوروبا كان أهم شيء".

وواصل "أعتقد أنني لعبت جيدا في الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي بل بالفريق ككل. كفريق، لو كان معنا الجمهور في الملعب، ولعبنا مثلما يجب لكنا قدمنا أفضل من ذلك. عانينا كثيرا في الموسم بسبب غياب الجمهور".

واستمر "سعيد أننا لعبنا مباراتنا الأخيرة في الموسم في حضور الجمهور. كان رائعا رؤيتهم يعودون للملعب. أهم ما في الموسم كان هدف أليسون بيكر (ضد وست بروميتش ألبيون)، لا أستطيع قول أكثر من ذلك. كان هدفا لا يصدق. مثلما قلت الأمر يتعلق بالفريق وكيف احتفلنا بالهدف. لم أكن أفكر، قفزت احتفالا. كانت لحظة شعرت فيها أننا سنلعب في دوري الأبطال".

محمد صلاح:سعيد جدا بهد اليسون

وأردف "الكرة الأخيرة في المباراة، كانت لحظة غير عادية وكنت سعيدا جدا من أجله. كانت ضربة رأسية رائعة، غير متوقعة. غير معقولة. قام بعمل رائع واقتنص لنا نقاط المباراة".

وأتم "أشكر الجمهور على تصويته لي، فخور جدا بذلك وسأراكم قريبا".