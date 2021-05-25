/632457/التجاري-الدولي-يتألق-بحصوله-على-5-جوائز-من-The-Digital-Banker-في-عام-2021

أعلن البنك التجارى الدولى، مصر "CIB"، عن حصوله 5 جوائز من مجلة "The Digital Banker" العالمية، والتى تشمل جائزة أفضل بنك في خدمات إدارة النقد وأفضل بنك في خدمات المدفوعات وأفضل بنك في المعاملات المصرفية وأفضل مٌبادرة لتمويل احتياجات الموردين وأفضل مُبادرة في مجال "سلسة التمويل " في مصر وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال الخدمات البنكية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021 والذي نظمته The Digital Banker.

تكريم "The Digital Banker" للمؤسسات العالمية

وتكرم جوائز "The Digital Banker"، المؤسسات العالمية الدولية الرائدة في القطاع المصرفي حول العالم وهي تمنح سنويا تقديرًا للبنوك المتميزة في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء.

الجدير بالذكر أن البنك يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات الرقمية لمساعدة الشركات والمؤسسات في إتمام جميع معاملاتهم البنكية بأمان من أي مكان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال البوابة الإلكترونية للشركات وحلول مميزة لإدارة السيولة النقدية، إذ تمتد إلى أكثر من 135 دولة في أنحاء العالم، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتحقيق سلامة عملائه والعاملين لديه، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم الأكثر تضررًا خلال الأزمة.

ارتفاع حجم المعاملات

وأثمرت تلك الجهود عن ارتفاع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوي، بزيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020 وذلك بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة كما يقدم برنامج مصمم خصيصًا لعملاء البنك التجاري الدولي –لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة.

وفي السياق صرح محمد فرج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر أن تلك الجوائز تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للبنك، حيث يعكس الخطوات الهامة التي خطاها "التجاري الدولي" في كافة المجالات المصرفية وحرص البنك في تقديمه لمجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية والتي صممت خصيصًا لجعل التجربة المصرفية أسهل وأنسب للعملاء.

ويعتز البنك بحصوله على هذه الجوائز المرموقة التي ساهمت في ترسيخ مكانته كأفضل مزود لخدمات إدارة النقد وتمويل الموردين، والتي تعد أكبر دليل على قوة المنتجات والخدمات المقدمة في مجال المعاملات البنكية، حيث يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول المبتكرة لعملائه.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل خدمات إدارة النقد مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لتمكين عملاءنا في قطاع الشركات من إدارة احتياجاتهم المالية بفاعلية وأمان من أي مكان في العالم والتي ساهمت في تحسين إدارة أعمال ورأس مال وسيولة العديد من الشركات.

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعامي 2018 و2020 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney".

وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School".

وفي عام 2021، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 380 مؤسسة عاملة في 11 قطاعًا مختلفًا من 44 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك التجاري الدولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني cibeg.com.