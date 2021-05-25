/632459/عصابة-ب-100-وش-تدعم-شريف-دسوقي-في-محنته-بعد-بتر-قدمه

سيطر الحزن على رواد السوشيال ميديا و الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية، بعد ما أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن حالة الفنان شريف دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية استدعت لبتر قدمه، وحرص العديد من زملاؤه في الوسط الفني على دعمه خاصة فريق عمل مسلسل ب 100 وش الذي اشتهر به دسوقي بسبعبع.

دوت الخليج يكشف دعم فريق عمل مسلسل ب 100 وش لشريف دسوقي الشهير بسبعبع بعد خضوعه لعملية استدعت بتر قدميه.

آسر ياسين يدعم شريف دسوقي

أتى على رأس الداعمين للفنان شريف دسوقي رئيس عصابة ب 100 وش وهو الفنان آسر ياسين حيث نشر صورة تجمعه بدسوقي عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق كاتبًا: "ربنا يقومك بالسلامة يا سبعبع".

مصطفى درويش يوجه رسالة مؤثرة لشريف دسوقي

كما أعرب مصطفى دوريس أحد أفراد عصابة ب 100 وش عن فزعه وحزنه الشديد لما حدث لشريف دسوقي فنشر عبر حسابه على فيسبوك صورة تجمعه بشريف دسوقي وكتب معلقًا: "للأسف خبر بتر رجل شريف دسوقي حقيقي أدعوله يا جماعة، والله الواحد ما عارف يعمل أيه بس ،الله يقويك يا شريف ويشيل عنك كل اللي أنت فيه، أنت ماتستاهلش كل ده، استغفر الله العظيم يارب، ربي أني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه، أدعوله ربنا يقويه، محنة صعبة أوي".

كاملة أبو ذكري تكشف عن شخصية شريف دسوقي الحقيقية

وحرصت كاملة أبو ذكرى مخرجة مسلسل ب100 وش، على دعم شريف الدسوقي من خلال كشف بعض التفاصيل عن شخصيته الحقيقية أثناء تصوير مسلسل ب100 وش قائلة: "لما كنا بنصور 100 وش.. في مشاهد حضور جميع الممثلين كتير كانوا بيحاولوا يظهروا بحركة أو بجملة زيادة، ودايما أستاذ شريف كان يقعد ساكت ويقف ورا، كنت أقوله حتى لو كنت في أخر الكادر وراء وساكت القلب بيروحولك.. والعين شايفاك كريم نادر مدير التصوير كان دائما يقولي، شريف دسوقي مش محتاج نور هو منور لوحده، حضرتك موهبة و قلب نادر.. ربنا حيتم شفاك علي خير بإذن الله".

تفاصيل مرض شريف دسوقي

الجدير بالذكر، أنه تعرض شريف دسوقي، لإصابة أثناء تصوير أحد الأفلام، وبعد الفحوصات اكتشف أنه يعاني من مرض السكر في مرحلة متقدمة وبعد خلال 11 يومًا أصيب بضغط وسكر وحمرة وقدم سكري، لتسوء حالته ويدخل إلى المستشفى كي يجري عملية جراحية لبتر قدمه لصعوبة حالته التي كانت من الممكن أن تصل حد الموت حسبما أفادت الفنانة بدرية طلبة.