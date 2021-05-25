/632460/مرثا-محروس-تتقدم-بطلب-إحاطة-تضامنا-مع-مطالب-خريجي-الدفعة-٢٠١٩-من-الأطباء

تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تضامنا مع مطالب خريجي الدفعة ٢٠١٩ من الأطباء، مطالبة إعادة النظر في قرار الوزيرة بإجبار الخريجين على اختيار تخصصات معينة ،لتغطية العجز المتراكم من سوء توزيع التخصصات في السنوات الماضية.

العجز فى التخصصات الطبية

ولفتت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إلى أنه فـي الوقـت الـذي يـسـعـي العـالم الـي الـحـفـاظ علـي الكـادر الطبـي لمواجهـة جائـحـه كوفيـد ۱۹، نجـد ان وزارة الصـحـة تقـوم بـأختلاق مشـكلة مـع الأطبـاء مـن خريجـي دفعـة ۲۰۱۹، مـن خـلال مخالفـة قاعـدة حـريـة توزيـع الأطبـاء علـي التخصصـات الـذين يرغبوا فـي الـعمـل بـهـا ،حيث أجبـر 50 % مـن الأطبـاء علـي دخـول التخصصات التـي لا توجـد عليهـا اقبـال مـن الأطبـاء لتقليـل العجـز وهـي ( طـب الاسـرة ، التخـدير الطـورائ )و وتتـرك للبـاقـي حريـة الاختيـار وهـو مـا يتـنـافـي مـع القواعـد السـابقة للوزارة،مؤكدة انه يخلق حالة من الاحتقان بين الزملاء.

جذب الخريجين

وأشارت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إلى أنه كـان هـناك مقتـرح مـن نقابـة الأطبـاء بـعمـل نسـبة ال ٢٠ % مـن الاطباء لـدخول تلـك التخصصـات تـدريجيا مـع تـوفير اسـاليب التحفيـز لجـذب الخريجين لتلك التخصصات.

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هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد على مشروع قانون الوقف الخيري خلال جلسته العامة أمس.