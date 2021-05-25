/632462/أفشة-على-بعد-خطوات-من-مجاورة-مصطفى-محمد-في-جالاتا-سراي-تفاصيل

نشر موقع تركي، أن العملاق التركي جالاتا سراي ونظيره بشيكتاشن، يتسبقان لتقديم عرض إلى النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد مجدي افشة، لاعب خط وسط الاهلي، وكشف الموقع أن النادي الاقرب للتفاوض مع أفشه هو نادي جالاتا سراي، الذي يلعب فيع الدولي المصري مصطفى محمد، حيث شارك الاناكوندا مع جالاتا سرايا في 27 مباراة هذا الموسم سجل خلالهما، 8 أهداف في بطولة الدوري وهدف وحيد في بطولة الكأس، وأبدى نادي جالاتا سراي رغبته في تفعيل بند أحقية الشراء في عقد مصطفى محمد.

جالاتا سراي يريد التعاقد مع أفشة نقل الموقع تصريحات اذاعية لعبدالرحمن إسماعيل وكيل محمد مدجدي أفشة، حيث قال أن فريق جالاتا سرايا ونظيره بشيكتاش وعدد من الأندية الأخرى، مهتمه بالحصول على خدمات أفشة، ويذكر أن عقد أفشه مع القلعة الحمراء ممتد إلى عام 2024، حيث قد تعاقد المارد الأحمر مع الدولي محمد مجدي أفشه للحصول على خدماته لمدة 5 سنوات، قادما من نادي بيراميدز. شارك أفشه مع النادي الأهلي في 76 مبارة في البطولات المخلفة، وسجل 13 هدف، وصنع 18 تمريرة حاسمة، وسجل أفشة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا هدف الفوز للنادي الأهلي، ويعتبر هذا الهدف هو الأهم في تاريخه، ليتوج أفشة بأول بطولة قارية له مع النادي الأهلي، ليرتفع عدد البطولات التي حصل عليها أفشه مع الأهلي إلى 4 بطولات.

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