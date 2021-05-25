مدبولى يتابع توصيل المرافق للأراضى الصناعية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عرضت خلاله الوزيرة موقف توصيل المرافق للأراضى الصناعية، خاصة بالمناطق ذات الأولوية، فى إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة.





وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضى قدماً فى دعم قطاع الصناعة، وتهيئة المناخ اللازم للنهوض به، باعتباره قاطرة تقدم الاقتصاد المصرى الذى يوفر العديد من فرص العمل ودعم الصادرات، لافتاً إلى أن الدولة لديها توجه بدأ تنفيذه بالفعل لتوطين الصناعات من خلال الدفع نحو التوسع فى إقامة المناطق الصناعية وتوفير عناصر الجذب الاستثمارى بها، بما يحقق أهداف المستثمر والدولة.

وعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الموقف التنفيذى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى، حيث أوضحت أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021 تضمنت إنشاء 17 هنجرًا بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود لوحدات المدابغ، نسبة تنفيذها تصل إلى 62%، ضمن 100 هنجر من المستهدف تنفيذها فى المدينة.

وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع الحيوى لاستكمال تنفيذ مدينة الجلود بالروبيكى ودفع العمل بها، سيتضمن إلى جانب الهناجر، تنفيذ مبنى المعارض بمساحة ضخمة لتسويق منتجات المدينة من مختلف منتجات الجلود، ومنطقة إدارية تضم 68 ورشة، و 64 محلاً تجارياً، ومركزأً للتدريب، ومخازن، ومركزاً تكنولوجياً، فضلاً عن إنشاء شبكات البنية التحتية وتتضمن محطة رفع صرف صحى، وشبكة صرف صحى، وخزان مياه سعة 4 آلاف م3، وشبكة رى، وغرف كهرباء، وشبكة كهرباء، وشبكة طرق.

من جانبه، عرض المهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، موقف ترفيق عدد من المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات المنيا، وبنى سويف، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والفيوم، والشرقية، والقليوبية، والإسماعيلية، وبورسعيد، لافتاً إلى أن أعمال الترفيق تتضمن استكمال تنفيذ معدلات متسارعة لمحطات معالجة الصرف الصحى، وخزانات للمياه، وشبكات الصرف، والمياه، والكهرباء، وخطوط الطرد، وأعمال التغذية الرئيسية لأعمال الكهرباء وإنارة الطرق، كما أشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال ترفيق المجمعات الصناعية : مرغم2، البغدادى، بياض العرب، عرب العوامر، الفيوم الجديدة.

كما عرض رئيس هيئة التنمية الصناعية الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذا الموقف التنفيذى لمشروعات أعمال شبكات البنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، من أعمال شبكات المياه، والحريق، والصرف الصحى، والكهرباء، والاتصالات، وشبكات ومحطات الغاز الطبيعى.