عاجل..القائد العام للقوات المسلحة يشهد مناقشة البحث الرئيسى للشؤون المعنوية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "التمكين النفسى والاجتماعى كأحد مبادئ التنمية البشرية فى المجتمع العسكرى" وذلك فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2021 /2022.





وألقى اللواء أ.ح أحمد خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامى والنفسى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أهمية هذا البحث تأتى فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجه التمكين النفسى والاجتماعى فى المجتمع العسكرى.

شارك فى إعداد البحث نخبة من باحثى العلوم النفسية والاجتماعية بالجامعات والمراكز البحثية، وانتهى البحث الذى تم تناوله من خلال ثلاثة فصول إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطوير منظومة التمكين النفسى والاجتماعى فى المجتمع العسكرى.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لعناصر إدارة الشؤون المعنوية والحضور، مؤكداً على حرص القوات المسلحة لتطبيق المفهوم الشامل لمنظومة التمكين النفسى والاجتماعى فى المجتمع العسكرى بهدف الوصول إلى أعلى المعايير العلمية فى ذلك المجال بما يضاهى الجيوش العالمية، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى الحفاظ على جاهزية واستقرار وتماسك المجتمع العسكرى.

ثم عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع الحضور من القادة والضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، واستمع لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيداً بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.

حضر البحث واللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.