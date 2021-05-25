وفاة بطريرك الأرمن الكاثوليك 

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، إلى الملكوت السماوى صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك، كريكور بيدرون العشرون، بطريرك الأرمن الكاثوليك.



جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، إلى الملكوت السماوى صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك، كريكور بيدرون العشرون، بطريرك الأرمن الكاثوليك. وقدمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خالص التعازى للكنيسة الأرمنية ولصاحب النيافة المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر.

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