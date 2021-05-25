الكنيسة الكلدانية فى مصر تنعى البطريرك كريكور بيدروس العشرون

جدة - نرمين السيد - تقدمت الكنيسة الكلدانية فى مصر بشخص الأب بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان فى مصر بخالص العزاء لرقاد غبطة المثلث الرحمات الكاثوليكوس كريكور بيدروس العشرون، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك على رجاء القيامة.





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