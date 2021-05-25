صور.. الرئيس السيسى يتلقى دعوة من الشيخ تميم بن حمد لزيارة قطر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفى رئيس جهاز أمن الدولة القطرى.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية القطرى نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، والتى تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسى لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.



وثمن وزير الخارجية القطرى الدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى.



من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، معرباً عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة فى مسار العلاقات المصرية القطرية، ومشيرا إلى التطلع لتحقيق التقدم فى هذا الشأن فى مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.



كما أكد الرئيس حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى راسخ لسياستها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبى البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومى.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما فى ذلك تبادل زيارات كبار المسئولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى العمل العربى المشترك من أجل تحقيق البناء والتنمية والسلام والحفاظ على الأمن القومى العربى.