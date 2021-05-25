أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لقطاع غزة و32 مليونا لمنظمات إغاثة دولية. بدوره شكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وعودة الدعم لنا وللأونروا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: سنقدم 5.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لغزة و32 مليونا لمنظمات دولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.