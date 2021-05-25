/632454/غادة-على-حياة-الموطن-المصري-خط-أحمر-ولن-نتهاون-في-الدفاع-عنه

استجاب جهاز مدينة ٦ أكتوبر لمقترح النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور المشاة أمام سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم العمل به بدء من أول يوليو المقبل وافتتاحه رسميا بحضور الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب، والجهات المعنية في نهاية أغسطس.

سوق العبور

وقالت الدكتورة غادة علي،عضو مجلس النواب، إنها رصدت العديد من شكاوى أهالي منطقة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها المترددين على سوق الجملة، بعد تعرض العديد منهم لحوادث سير متكررة نتيجة لخطورة الطريق، لافتة إلى أن السوق يقع على تقاطع مع طريق الواحات السريع، وبالقرب من موقف مينى باص، مما يؤدى إلى الكثير من الحوادث القاتلة المتكررة بشكل شبه يومي لاضطرار رواد السوق لعبور الطريق واستقلال السيارات من الموقف المخصص لها، مشيرة إلى أنه تقدمت بالمتقرح للجنة الشكاوي والمقترحات بالمجلس ووصلت موافقة الوزارة وتفاصيل بدء العمل اليوم.

حياة المواطن المصري خط أحمر

وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن حياة المواطن المصري وسلامته الشخصية خط أحمر لا يمكن التهاون في الدفاع عنه، مشيدة بجهود الدولة المصرية وسرعة استجابة الحكومة للمقترحات والملاحظات، التي من شأنها حماية المواطن المصري، مطالبة الجميع بعرض المشكلات والمقترحات في النموذج الإلكتروني المخصص على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي للفحص والتوجيه السليم.

اقرا ايضا:أمل سلامة لـ دوت الخليج: مصر قدمت دور مشرف في الدفاع عن فلسطين «فيديو»

وفي سياق متصل وافقت وزارة الصحة على مقترح النائبة الدكتور غادة علي عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء مركز طبي متكامل في قرية قسطل بالنوبة جنوب مصر، وضمه لخطة عمل مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمحافظة أسوان.

وأكدت الدكتورة غادة علي، أنها تولى اهتماما كبيرا لأهالي النوبة ومحافظات الجنوب، التي ظن البعض أن الخدمات لن تصلها لبعدها عن العاصمة، موضحة أنها تقوم بزيارات متتالية لأقصي المناطق السكنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ،للتأكيد على أن المواطن المصري مشمولا برعاية برلمانية أينما كان حتى لو كان خارج البلاد، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي والتي تتمثل في مبادرة حياة كريمة تعتبر هي المرجع والمنارة التي يسترشد بها كل من يشارك في العمل العام وخدمة المواطنين.