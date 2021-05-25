/632465/نقل-البرلمان-توافق-على-موازنة-ميناء-دمياط-وعلاء-عابد-التعاون-بين-السلطتين-لمصلحة-الوطن-صور

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم على موازنة هيئة ميناء دمياط، ووفقًا لتقديرات العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، فقد وصلت إلى ٧،٧٠١ مليار جنية.

وقد بلغت الخطة الاستثمارية لها ٣،٥٤٠ مليار جنيه، وذلك بحضور اللواء أركان حرب، وليد عوض رئيس ميناء دمياط.

علاء عابد: ميناء دمياط من الموانى الحيوية

ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، على أهمية ميناء دمياط لافتا إلى أنه من الموانى الحيوية، ويعتبر أيضًا من المواني الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعاملاتها اليومية.

وأضاف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب:” التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية يأتي في إطار الحرص على مصلحة الوطن، مؤكدا أن المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووزير النقل والتخطيط والمالية، يؤدون أداء جيد وبالتالي لدينا ثقه كبيرة في اداء الحكومة”.

وحيد قرقر يطالب بالرد على ملاحظات اللجنة

ومن جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات، من اللواء وليد عوض، رئيس ميناء دمياط، بالرد على ملاحظات اللجنة على أن يأتي الرد مكتوب للجنة، ومن أهم الملاحظات هي:- أولا: زيادة مخصصات الأهلاك العام القادم ٤٠٠ مليون جنيه عن العام الحالي بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه.

ثانيا:- على الرغم من زيادة تقديرات الإيرادات للعام القادم عن العام الحالي بمقدار ١٠٠ مليون جنيه فقط، إلا أن تقديرات التكاليف والمصروفات قد زادت بأكثر من ١٥٠ مليون جنيه.

ثالثًا: زيادة بند التعويضات والغرامات العام القادم ١٠ مليون جنيه عن العام الحالي ٥،٣ مليون جنيه بنسبة اكثر من ٤٠% فما الداعي للزيادة.