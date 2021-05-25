/632466/محمود-بدر-يحصل-على-موافقة-بتوفيرأماكن-لتلقي-لقاح-كورونا-بشبين-القناطر

تواصل النائب محمود بدر،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووزارة الصحة وقد تم الاتفاق مع سيادته علي الآتي:

شبين القناطر

١- توفير مكان اضافي تابع للمحافظة بمدينة شبين القناطر اضافي لشحن كروت الغاز في ضوء التكدس الكبير الذي يحدث بسبب وجود مكان واحد مخصص لهذا الغرض.

٢- توفير مكان آخر بمدينة شبين القناطر من اجل التطعيم بلقاح كورونا نظرا للمطالب المتزايدة من الأهالي سيتم الإعلان عن الأماكن الجديدة عبر موقع المحافظة وصفحة النائب محمود بدر في القريب العاجل.

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات ساخنة بين النواب ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد على مشروع قانون الوقف الخيري خلال جلسته العامة أمس.