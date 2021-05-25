محمد الحسيني لوزير الإسكان: الناس بتشرب مياه صرف صحي «فيديو»

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وجه النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوم حادا لوزير الإسكان والمرافق العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بسبب وجود إهمال بمنطقة بولاق الدكرور وإنقطاع المياع الدائم ومعاناة المواطنين المستمرة بسبب هذه الأزمة.

محمد الحسيني: عايز الوزير ينزل الشارع

جاء ذلك خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء، مضيفا:" انا راجل صنايعي موجود في الشارع وبشوف الرئيس بينزل وبيتابع المشروعات بنفسه، وعايز الوزير ينزل الشارع لأننا مش درجة مش درجة تالته ومن حقنا نشوف إهتمام".

محمد الحسيني يطالب بالإهتمام بمدينة بولاق الدكرور

وأشار النائب محمد الحسيني إلى قيام الدولة بتنفيذ مشروع على ترعة الزمر بتكلفة 5 مليار جنيه، مطالبا بوضع بولاق الدكرور في الاوليات والإهتمام بها وتزويد الإعتمدات الماليه لها، لانها تمثل أكثر من 3 مليون مواطن، ويوجد بها مناطق يعاني قاطنيها من مشكلة المياه " بيشربو مياه صرف الصحي".

وتابع الحسيني حديثه:" الفاصل بين بولاق الدكرور وبين المناطق الراقية هي سور السكة الحديد، وعلى الرغم من ذلك، هما لديهم توافر في المياه 24 ساعه، واحنا المياه بتجيلنا ساعتين".

وأختتم وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:" عايز معاد من الوزير وينزل على الأرض بنفسه لمناطق بولاق الدكرور، لوضع حلول جذرية لإنهاء معاناة الاهالي.