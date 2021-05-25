/632468/السودان-تعلنها-إثيوبيا-بدأت-الملء-الثاني-لسد-النهضة

استمر ملف سد النهضة في تصدر تريندات واهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي، وذلك بعد استمرار تعنت إثيوبيا في موعد ملء سد النهضة الثاني. وأبدى السودان، اليوم الثلاثاء، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، وفق ما أفادت به مراسلة "العربية" في الخرطوم.

إثيوبيا بدأت في الملء الثاني

جاء ذلك في إحاطة محدودة لرئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، حيث أضاف أن إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس المقبلين.

تحركات إفريقية وعربية

وكشف حسين عن "تحركات إفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق".

وتوقع أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيغراي، وتابع: "لابد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي".

إثيوبيا: الملء الثاني سيكون في موعده المقرر

فيما أكدت الخارجية الإثيوبية مجدداً، في وقت سابق الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر. والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.

استئناف المفاوضات الثلاثية

وتوقعت الخارجية الإثيوبية استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا.

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة.

آثار سلبية على سدود السودان

بينما حذرت السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.

وقالت الخارجية الإثيوبية، أيضا، الثلاثاء، إنها لا ترغب في "تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة".

جنود إثيوبيا يطلبون اللجوء إلى السودان

وفي التفاصيل، طلب جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام فى دارفور اللجوء إلى السودان، بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراى.

تطهير عرقي وجرائم حرب

ويشهد الإقليم تطهيرا عرقيا وجرائم حرب على يد قوات الجيش الإثيوبي، بدعم من إريتريا المجاورة.

استخدام الفسفور الأبيض

فيما كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن أن المدنيين فى شمال إثيوبيا قد عانوا من حروق مروعة تشير لاستخدام الفسفور الأبيض، وهى جريمة حرب محتملة.

الجيشين الإثيوبى والإريترى والأسلحة الحارقة

وتشير لقطات وشهادات حصرية لشهود وضحايا تم تهريبهم من الحرب فى تيجراى إلى أن الجيشين الإثيوبى والإريترى ربما استخدموا أسلحة حارقة قوية فى مناطق مدنية.