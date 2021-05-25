/632469/علي-لطفي-يكشف-عن-ميزة-الأهلي-أمام-نهضة-بركان-بالسوبر-الإفريقي

أكد على لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة نهضة بركان والمقرر إنطلاقها في السادسة من مساء الجمعة المقبلة في إطار مواجهات السوبر الإفريقي ، مشددا أن الحضور الجماهيري سيكون له دور كبير في حسم المارد الأحمر للقلب السابع وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع محمود كهربا جناح القلعة الحمراء.

وقال على لطفي : " الحضور الجماهيري يشكل أهمية كبرى لنا ، أثناء تواجدنا في مباريات كأس العالم للأندية ، وجدنا إحتفالات كبيرة من جانب جمهور النادي الأهلي في قطر ونأمل في حضور دائم للجماهير لأنه دافع قوي لنا ".

وتابع لطفي : " لا أمانع في شغل مركز مهاجم النادي الأهلي ، الأهم ان يحصد النادي المارد الأحمر لقب السوبر الإفريقي ، وحينها لن ينظر أي لاعب في أي مركز يلعب ". وواصل حارس النادي الأهلي : " أتمنى أن نحقق اللقب الغالي على حساب نهضة بركان وهو منافس قوي للغاية لكن في الأخر نسعى لتحقيق البطولة السابعة من السوبر الإفريقي ".

على لطفي: الحضور الجماهيري هام في مباراة الأهلي ونهضة بركان

يأتي هذا خلال لقاء مصور بين على لطفي حارس مرمى النادي الأهلي ومحمود كهربا جناح الفريق الأول للمارد الأحمر بثته قناة النادي الأهلي برعاية شركة فاركو الراعي الرسمي لمباراة المارد الأحمر قبل مواجهة السوبر الإفريقي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مواجهة هامة أمام نهضة بركان في إطار مواجهات السوبر الإفريقي ، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لحسم اللقب السابع بعد ضمان الصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على صن داونز بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.