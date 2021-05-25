/632470/صناعة-النواب-توافق-علي-موازنة-الثروة-المعدنية-وتؤكد-مستعدون-لتقديم-الدعم-صور

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، على موازنة هيئة الثروة المعدنية، وأكد النائب معتز محمود، أن مستقبل مصر في التنمية يعتمد بشكل كبير على النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر.

رئيس صناعة النواب يطالب بضرورة ربط حوافز الهيئة بالاكتشافات الجديدة

وطالب معتز محمود، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بضرورة ربط حوافز الهيئة بالاكتشافات الجديدة، مشيرًا بأن الاكتشافات الجديدة ستكون نقله كبيرة الاقتصاد الوطني.

معتز محمود يطالب هيئة الثروة المعدنية ببيان إجمالى للمحاجر المستغلة وغير المستغلة

وطالب رئيس صناعة النواب، معتز محمود، من هيئة الثروة المعدنية بيان بإجمالي المحاجر المستغلة وغير المستغلة وخطة العمل فى المستقبل مع الاستعداد من لجنة الصناعة بتوفير أى دعم تشريعي يساهم في تعظيم عوائد هيئة الثروة المعدنية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد أعلن أن مجلس الوزراء قام بسحب 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.