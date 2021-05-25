/632471/عقوبات-بالجملة-على-صن-داونز-بعد-إهانة-موسيماني-بدوري-الأبطال

هدد اتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم نادي ماميلودي صن داونز وجماهيره بعقوبات قاسية وذلك بناء على الإهانات التي تلقاها النادي الأهلي والمدير الفني لفريقه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقب مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وانتظرت بعض الجماهير التابعة لنادي صن داونز حافلة النادي الأهلي بعد مباراة العودة في دور الثمانية من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم، السبت الماضي، وكانوا يرفعون لافتات مهينة لموسيماني ووالدته مما أثارت استياء المدرب.

اتحاد الكرة الجنوب إفريقي يعاقب صن داونز

وتواصلت صحيفة "TimesLive" الجنوب إفريقية مع الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة في جنوب إفريقيا ، تبوجو موتلانتي، للحديث عن الأزمة الأخيرة بشأن "سب وقذف" موسيماني من قبل جماهير صن داونز، وقال: "لا أعرف إذا كان ستتم معاقبة صن داونز بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "لم نفتح ملف التحقيق حتى الأن بشأن ما بدر من جمهور صن ادونز عقب مباراة فريقهم أمام النادي الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت السبت الماضي على ستاد لوكاس موريبي في بيريتوريا.

وأضاف: "سيوصي نكانديلا بالتأكيد بالقرارات التي يجب اتخاذها في الاتحاد وسنرسلها إلى لجنة مختصة للبت في مثل هذه الأزمات، لكننا ننتظر أيضًا ما سيفعله صن داونز ضد هؤلاء المشجعين ولذلك لا يمكننا أن نطرح فكرة إقرار عقوبة على النادي حتى نعرف ما سيحدث ونتيجة اجتماع إدارة صن داونز".

موتلانتي:نأمل في ألا تتكرر الأزمة مرة أخرى

وواصل تصريحاته: "كل ما نأمله هو أن يكون الهدف من القرارات التي سنتخذها هو أن نضمن ألا تتكرر مثل هذه الأشياء مرة أخرى في ملاعبنا ، لكننا نشيد بالتأكيد ببيان اعتذار صن داونز للنادي الأهلي المصري وهو ما يدل على أهنم معترفون بخطئهم .

وأتم: "هناك أيضًأ بعض الإجراءات التي سنتخذها ضد المشجعين نادي صن داونز والذين خالفوا قرار الحظر من دخول الملاعب وفقًا لقوانين ولائحة الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم خاصة وأن ما فعلوه يعد تعدي صارخ على التدابير الاحترازية مع جائحة فيروس كورونا والتي تخالف التعليمات من قبل دولة جنوب إفريقيا". ويستعد النادي الأهلي لمباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة في تمام السادسة على ستاد حمد الجاسم بالدوحة.

قائمة الأهلي للمباراة

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا