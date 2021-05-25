/632472/وحيد-قرقر-يطالب-بانشاء-شركة-للنقل-النهري-لتخفيف-العبء-على-النقل-البري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم، كما وافقت لجنة النقل والمواصلات، على موازنة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٢،٢٥٦،٧٦٠مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٥٩،٥٠٠ مليون جنيه.

لجنة النقل بالنواب توافق على موازنة الهيئة العامة للنقل النهرى

هذا ووافقت لجنة النقل والمواصلات على موازنة الهيئة العامة للنقل النهرى، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٦٣٢،٧٣٣ مليون جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٥٦٨،٢٣٣ مليون جنيه.

ومن جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بضرورة إنشاء شركة للنقل النهري، حيث إنها ستخفف من عمليات النقل البري.

وأكد النائب وحيد قرقر، على أهمية مجرى نهر النيل والأثر الملاحي له بالاضافة إلي أن قطاع النقل النهري لايرقي إلي المستوي المطلوب منه وارقام الايرادات والمصروفات لايرقي للتحدث فيها ، ولابد من زيادة عمليات التكريك حتي نتجنب شحوط المراكب السياحية ، ولابد من صيانه مستمرة للأهوسة.

وأضاف النائب وحيد قرقر، قائلًا:” إن زيادة نقل البضائع عن طريق النقل النهري خاصة السلع التموينية عن طريق ربط بين ميناء الاسكندرية، وميناء دمياط وعمل برتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة التموين”.