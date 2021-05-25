الصحة والتعاون الدولى يعقدان اجتماعًا مع السفير الكندى وممثل الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع كل من السفير الكندى لدى مصر "لويس دوما"، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر راندا أبو الحسن، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث سبل التعاون فى دعم القطاع الصحى بمصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا.





جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزير، والسفيرة لمياء مخيمر مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولى من أجل التنمية، وعدد من أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم تقديم منحة من السفارة الكندية بقيمة 500 ألف دولار لدعم القطاع الصحى بمصر، حيث تمثلت تلك المنحة فى جهاز أشعة مقطعية (CT) تم تركبيه بمستشفى صدر العباسية لتقديم الخدمة الطبية للمرضى من مصابى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة الكندية كانت قد دعمت مصر أيضًا بـ 6.200 من الكواشف الخاصة باختبار التشخيص السريع لفيروس كورونا خلال الجائحة.

وتوجهت الوزيرة بالشكر للسفير الكندى لدعم مصر بتلك الاحتياجات خلال الجائحة، كما توجهت الوزيرة بالشكر أيضًا لكل من وزارة التعاون الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر، لافتة إلى أهمية الاستفادة من خبرات جائحة فيروس كورونا المستجد، فى دعم العلاقات بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين فى مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، دعم التعاون بين الحكومة الكندية والقطاع الصحى فى مصر، لافتة إلى أن القطاع الصحى أحد أهم أولويات الحكومة المصرية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث تلقت الوزارة العديد من المبادرات المقدمة من شركاء مصر الدوليين، لدعم النظام الصحى المصرى خلال التصدى للجائحة.

وتوجهت الدكتورة رانيا النشاط، بالشكر لوزيرة الصحة والسكان لجهودها وخطواتها الجادة التى اتخذتها فى إدارة أزمة فيروس كورونا بداية من توجيهات بشأن سير العمل فى المستشفيات وتوفير لقاحات فيروس كورونا، وصولًا إلى تصنيع اللقاحات فى مصر.

كما أوضحت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على دفع جهود التنمية فى الدولة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

كما أعرب السفير الكندى لدى مصر "لويس دوما"، عن استعداد بلاده التام لتقديم مزيد من الدعم وتوطيد العلاقات المشتركة مع مصر فى كافة الأصعدة، كما هنأت راندا أبو الحسن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، الدكتورة هالة زايد لنجاحها فى إدارة أزمة فيروس كورونا ومواصلة العمل لتصنيع لقاحات الفيروس بمصر، بالإضافة إلى جهودها لتوفير احتياجات مصر من المستلزمات الطبية لدعم استقرار القطاع الصحى بمصر خلال الجائحة، مؤكدة التزام برنامج الأمم المتحدة الانمائى الراسخ بالعمل مع كل من الحكومه المصرية ووزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية نحو دعم و تعزيز النظام الصحى فى مصر.