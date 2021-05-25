وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "التمكين النفسي والاجتماعي كأحد مبادئ التنمية البشرية في المجتمع العسكري"، وذلك في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2021 /2022.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد خليفة مدير إدارة الشئون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل الإعلامى والنفسى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أهمية هذا البحث تأتى في ظل التحديات والصعوبات التى تواجه التمكين النفسي والاجتماعي في المجتمع العسكرى.

شارك في إعداد البحث نخبة من باحثي العلوم النفسية والاجتماعية بالجامعات والمراكز البحثية، وانتهى البحث الذى تم تناوله من خلال ثلاثة فصول إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطوير منظومة التمكين النفسى والاجتماعي في المجتمع العسكرى.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لعناصر إدارة الشئون المعنوية والحضور، مؤكدًا على حرص القوات المسلحة لتطبيق المفهوم الشامل لمنظومة التمكين النفسى والاجتماعي في المجتمع العسكرى بهدف الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال بما يضاهى الجيوش العالمية، مشيدًا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في الحفاظ على جاهزية واستقرار وتماسك المجتمع العسكرى.

ثم عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع الحضور من القادة والضباط وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، واستمع لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيدًا بما لمسه من فهم واعى وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.

حضر البحث واللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.