وزير خارجية قطر: نشكر مصر على جهودها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

قالت وكالة الأنباء القطرية "قانا" اليوم الثلاثاء إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى، خلال الاجتماع مع وزير الخارجية سامح شكرى أعرب عن شكر دولة قطر لجمهورية مصر العربية على جهودها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى في القاهرة اليوم، مع سامح شكري وزير الخارجية.
جرى خلال الاجتماع، استعراض التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين بعد التوقيع على "بيان العلا" في يناير الماضي، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة المهمة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما.
كما جرى استعراض سبل دفع آليات العمل العربي المشترك في ظل رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة لمناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية خاصة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
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