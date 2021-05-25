مناجم ذهب وألماس كونغولية تحت أمر موسيماني للرحيل عن الأهلى وتدريب مازيمبى

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن وكيل لاعبين تواصل مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وعرض عليه تولي القيادة الفنية لفريق مازيمبي الكونغولي في الموسم المقبل، من أجل تصحيح مسار بطل الكونغو بعد النتائج السلبية التي حققها في الموسم الحالي وآخرها توديع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات الإفريقي وخروجه من المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا مبكرا.

أوضح المصدر أن المليارديرمويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الذى يعمل فى يملك مناجم من الذهب والماس، أبلغ موسيماني عن طريق وكيل اللاعبين استعداده لدفع المقابل المالي الذي يطلبه للموافقة على تدريب غربان الكونغو في الموسم الجديد، مشددا على أن نادي مازيمبي يترقب مصير موسيماني من البقاء أو الرحيل عن الأهلي، باعتباره أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب بطل الكونغو.

أردف المصدر أن هناك أندية إفريقية تترقب مصير موسيماني مع الأهلي في الفترة القادمة، في ظل النجاحات التي حققها المدرب الجنوب إفريقي مع الفرق التي دربها سواء صن داونز أو الأهلي، بخلاف أنه رفض موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا منذ فترة قصيرة وفضل استكمال تجربته مع الأهلي، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع الأهلي منذ توليه المهمة في فترة قصيرة.