/632475/صبورة-السيد-بالبرلمان-لابد-من-خطة-استثمارية-واضحة-تجاه-أصول-وأراضى-الوقف

تحدثت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الوقف الخيرى، موجهه العديد من التساؤلات المتعلقة بالمواد المذكورة بالقانون.

وقالت عضو مجلس النواب، صبورة السيد:" فى البداية أود التأكيد على أننا طوال الفترة الماضية كنا ولا زلنا نعاني من عدم الاستفادة والاستغلال الجيد، لأعمال الوقف في مصر، خاصة على مستوى الأصول والأراضي التابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية.

وتابعت عضو مجلس النواب، صبورة السيد:" الاستغلال السيئ يجعلنا ننظر لأهمية تعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية لصالح الموقوف عليهم، تقديرًا لمن أوقفوا مالهم لخدمة المجتمع، وبما يعود بالنفع على المستحقين الحقيقيين.

صبورة السيد: لابد من وجود خطة استثمارية واضحة من الحكومة تجاه الأصول

وأضافت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، قائلة:" لابد أن نكون أمام خطة استثمارية واضحة من الحكومة تجاه أصول وأراضي الوقف بهدف تعظيمها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية، فأعمال الوقف فى مصر لابد أن تكون جزء من الركيزة الاقتصادية للدولة المصرية وعصر الاستغلال السيئ لها لابد أن ينتهي من خلال خطة استمثارية واضحة، ودعم وتنمية المشروعات التعليمية والبحث العلمى، لأن ذلك هو عصب ومستقبل الوطن، وأهم بند من بنود التنمية وبناء المواطن المصرى.

صبورة السيد توافق على مشروع القانون

وأعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون، مضيفة:" أرى أنه ترجمه لنص الدستور بمادة 9، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها.

وتابعت:" علينا أن نذكُر بكل تقدير وإعزاز، الأميرة فاطمة إسماعيل، التي تبرعت بمجوهراتها وارضها لانشاء جامعة القاهرة كوقف خيرى تعليمى .

كما تقدمت النائبة صبورة السيد، بتعديل مقترح، وينص على تعديل المادة (١) وذلك بالعودة لنص المادة كماورد من الحكومة.

ووضعت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، مبررًا للتعديل، وجاء كالتالى:" النص الوارد من الحكومة بشأن تسمية الصندوق " صندوق الوقف الخيرى" أدق من تسميته " صندوق الاستثمار الخيرى"، وذلك يتفق أيضًا مع عنوان مشروع القانون، ومع وجود قانون للوقف الخيرى رقم ٤٨ لسنة ٤٦ ، وأيضا موارد هذا الصندوق كلها من الوقف الخيرى، فلماذا نغير الاسم، وما مبرر ذلك، خاصة إن وضع كلمة استثمار في اسم الصندوق قد تجعل هناك عزوف عن التبرع وانشاء الوقف الذى يكونه أهدافه بر وتقوى وخير وليس استثمار دنيوى .