/632476/بعد-4-سنوات-قطيعة-وزير-خارجية-قطر-في-مصر-ودعوة-للسيسي-لزيارة-الدوحة

أعلنت مصر رسميًا في يناير 2021، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف من القطيعة، تم تبادل مذكرتين رسميتين بين القاهرة والدوحة لاستئناف العلاقات تنفيذا للالتزامات المتبادلة ببيان العلا، واليوم حل وزير الخارجية القطري ضيفًا على مصر.

وزير الخارجية القطري في مصر

واليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيد عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

دعوة للسيسي بالحضور لقطر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.

بالاضافة الى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

وزير الخارجية القطري يثمن دور السيسي

وقد ثمن وزير الخارجية القطري الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، معرباً عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية القطرية، ومشيراً إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

بداية عودة العلاقات 2021

عادت العلاقات في بداية العام الحالي 2021، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها في يناير، اتفاق مصر وقطر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك اتصالًا بالخطوات التنفيذية فى إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا.

استئناف العلاقات الدبلوماسية

وأكد بيان الخارجية المصرية أن جمهورية مصر العربية ودولة قطر تبادلتا مذكرتيَّن رسميتيَّن، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

بيان العلا بخصوص القمة

ووقعت مصر على بيان العلا بخصوص القمة الخليجية التي عقدت فى الخامس من يناير الجارى فى المملكة العربية السعودية.

وأعلنت خارجية مصر فى بيان رسمى يوم 5 يناير الجارى أن وزير الخارجية سامح شكري غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى مصر بعد أن قام بالتوقيع على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وذكرت الخارجية المصرية أن هذا التوقيع يأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم.

تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر

وقالت الخارجية إن مصر تقدر وتثمن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.