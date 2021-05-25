/632477/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-لرئيس-الحكومة-حول-انتشار-شركات-التوظيف-الوهمية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار عدد الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تروج لوجود وظائف شاغرة وتستقطب الشباب فى خطوة الغرض منها النصب عليهم فقط واستنزاف أموالهم.

انتشار الصفحات الوهمية لشركات

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الصفحات الوهمية لشركات وهمية لا أساس لها علل أرض الواقع، ويتم استقطاب الشباب من خلال الترويج بوجود وظائف شاغرة بمرتبات كبيرة لجلب أكبر شريحة من الشباب، ويتم دفع مقابل مالى مقابل ملئ استمارة بيانات شخصية أو ما شابه فى خطوة الغرض منها جمع مبالغ مالية فقط.

التصدي لهذه المخالفات

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة القوى العاملة التصدى لمثل هذه الممارسات ، من خلال تحذير وتوعية المواطنين بخطوة هذه الصفحات الوهمية، وعدم الانستيق خلفها، بالإضافة لتنظيم ملتقي توظيف معتمدة للاعلان عن فرص العمل الشاغرة فى الشركات والمصانع، لقطع الطريق على هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب على المواطنين.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تغليظ عقوبة ممارسة أعمال النصب عبر مواقع التواصل فى القانون الجديد، وتنظيم عدد من حملات التوعية والتثقيف للمواطنين بضرورة عدم مشاركة هذه المنشورات الوهمية المضيفة دون الوقوف على حقيقة المعلومات المتداولة بها.