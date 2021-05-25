آخر أخبار فيروس كورونا.. وتطورات السلالة الجديدة

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آخر أخبار فيروس كورونا، باتت من أهم الموضوعات الشائكة التي يبحث عنها المواطنين من جميع أنحاء العالم، وخاصة خلال الفترة الراهنة التي شهدت تحور الفيروس في العديد من الدول على رأسها الهند، الأمر الذي كان من شأنه تسلل الخوف والقلق إلى قلوب المواطنين ليجدوا أنفسهم داخل دائرة مغلقة يحاط بها الخطر من جميع الجهات.

دوت الخليج يرصد آخر أخبار فيروس كورونا المستجد وتحوره مع ظهور سلالة جديدة لكورونا بخصائص شرسة في المملكة المتحدة.

آخر أخبار فيروس كورونا في مصر

تراجعت أعداد وفيات فيروس كورونا في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووصول أعداد الوفيات إلى 45 حالة جديدة.

أخبار فيروس كورونا والشائعات عرض مستمر

انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية، وأخبار عديدة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر وتحور الفيروس مع ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة، إلا أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع.

أوضحت الصحة، أن مصر تمتلك برنامج تتمكن من خلاله رصد الأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، مُشيرةً إلى حرص الوزارة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد.

آخر أخبار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

كشف الدكتور محمد رحيم، الباحث بعلم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، عن وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة تجمع صفات السلالات الثلاث، الهندية والجنوب أفريقية والبرازيلية، تحت اسم "يورك شاير".

وأكد رحيم، أن حتى الآن توصلوا إلى أن تلك السلالة تحوي 3 طفرات، في حين أن السلالة الهندية بها طفرة واحدة، والسلالة الجديدة بها خصائص الانتشار بسرعة، والهروب من اللقاح، والاستمرار في تثبيط الجهاز المناعي للإنسان.

ووجه الباحث بعلم الفيروسات، بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد تجنبًا لحدوث مزيد من المشكلات أو تفاقم الأوضاع في الفترة القادمة.