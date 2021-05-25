/632479/تعرف-على-تاريخ-المواجهات-بين-الزمالك-والإسماعيلي-قبل-مباراة-الكأس

ينتظر جماهير الكرة المصرية، ديربي من العيار الثقيل بين نادي الزمالك والدراويش، وذلك في المباراة التي تجمعهم في دور ال 16من بطولة كأس مصر، يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السويس الجديد.

مشوار الفريقين في بطولة كاس مصر هذا العام

تأهل فريق الزمالك إلى دور ال 16 من بطولة كأس مصر، بعدما فاز على حرس الحدود في دور ال32، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف ، بينما تأهل نادي الاسماعيلي على حساب نادي لا فيينا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وينتظر نادي مصر المقاصة الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعدما تغلب على نادي سيراميكا كليوباترا في دور ال 16، الفائز من الزمالك والاسماعيلي، وستذاع المبارة على قنوات اون تايم اسبورتس، التي لها حق بث مباريات كأس مصر.

تاريخ مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن الزمالك تمكن من التغلب على فريق المصري في بطولة الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة ال 24من البطولة، حيث كانت هذه المباراة هي الاصعب في الدوري هذ الموسم، حيث استطاع نادي الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي في الدقائق الأخيره من المبارة عن طريق ضربة جزاء سجلها زيزو لتصبح النتيجة 3/2 لصالح القلعة البيضاء، وينفرد بصدارة الدوري برصيد 54 نقطة.

وجمع الفريقين 129 مباراة في جميع البطولات، حيث تمكن نادي الزمالك من الفوز 60 مباراة، بينما فاز الاسماعيلي في 34 مباراة، وتعادل الفريقين في 35 مباراة, وسجل نادي الزمالك 175 هدف في مرمى الاسماعيلي، بينما سجل الدراويش 129 هدف في مرمى القلعة البيضاء، وفاز الفريقين بخماسية في مبارتين، حيث 5/2 هي أكبر نتيجة حققها الزمالك على الإسماعيلى، وذلك في موسم 1996، بينما 5/3 هي أكبرنتيجة للإسماعيلى على الزمالك موسم 1957.

«مخاوف» داخل الإسماعيلي بسبب «حكم» مباراة مصر المقاصة في الدوري

ويعتبر لاعب الاسماعيلي والمنتخب الوطني حسني عبدربه الهداف التاريخي للمواجهات بين نادي الاسماعيلي والقلعة البيضاء، حيث سجل في مرمى الزمالك 10 أهداف، وشارك حارس الزمالك عبدالواحد السيد في 20 مباراة للزمالك أمام الدروايش ليكون بذلك أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المواجهات بين الفريقين،

غيابات الزمالك

يغيبب عن مباراة الزمالك والاسماعيلي مدافع القلعة البيضاء محمد عبدالغني لحصوله على الإنذار الثالث أمام مباراة المصري البورسعيد ضمن منافسات الجولة ال 24 من الدوري الممتاز، وهو ما يزيد من متاعب الزمالك الدفاعية، بسبب استمرار غياب محمود علاء للإصابة، ويغيب أيضا عن اللقاء كابتن القلعة البيضاء طارق حامد لاعب خط وسط الفريق، لحصوله على طرد مباشر في لقاء المصري البورسعيدي، كما يغيب عن الزمالك أيضا اللاعب المغربي حميد أحداد بسبب الإصابة، ويغيب اللاعب عبدالله جمعه عن المباراة بسبب كدمة فى الرباط الداخلى للركبة.

التشكيل المتوقع للزمالك:

في حراسة المرمى : محمد عواد. في خط الدفاع : حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالسلام ، محمد عبد الشافي. في خط الوسط: حمزه المثلوثي، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع للاسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي

في خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة

في خط الوسط: محمد حسن، محمد عادل، محمد صادق

في خط الهجوم: أحمد مدبولي، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف