/632480/سياحة-النواب-توافق-على-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-لوزارة-السياحة

وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة ،على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة الطيران المدنى والهيئات التابعة لها .

الموزانة العامة لوزارة السياحة

كما وافقت اللجنة فى اجتماعها السابق ايضا على مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها.

جائحة كورونا

وأعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن دعم اللجنة لوزارتى السياحة والآثار و الطيران المدنى والهيئات التابعة لهما، لاستكمال مسيرة الإنجازات وجهود الدولة التى تتم على أرض الواقع فى قطاعى السياحة والطيران، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جائحة كورونا العالمية .

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مواجهات ساخنة بين النواب ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسبب تاخر الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والموافقة النهائية على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد على مشروع قانون الوقف الخيري خلال جلسته العامة أمس.