ذهب وماس.. مُغريات مازيمبي لرحيل موسيماني عن الأهلي

/632482/ذهب-وماس-مغريات-مازيمبي-لرحيل-موسيماني-عن-الأهلي
كشف مصدرمسؤول بالنادي الأهلي أن هناك وكيل لاعبين تواصل مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وعرض عليه الرحيل عن النادي الأهلي وتولي مسؤلية القيادة الفنية لفريق مازيمبي الكونغولي خلال الموسم المقبل، من أجل تصحيح مسار بطل الكونغو بعد النتائج السلبية التي حققها في الموسم الحالي وآخرها توديع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات الإفريقي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف كلا من صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، وخروجه من المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا مبكرا.
مازيمبي يُغري موسيماني للرحيل عن الأهلي
وأوضح المصدر أن الملياردير مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الذى يملك مناجم من الذهب والماس في الكونغو، أبلغ موسيماني عن طريق وكيل اللاعبين استعداده لدفع المقابل المادي،اذي يطلبه المدرب الجنوب إفريقي للموافقة على تدريب غربان الكونغو في الموسم الجديد، مشددا على أن نادي مازيمبي يترقب مصير موسيماني من البقاء أو الرحيل عن الأهلي، باعتباره أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب بطل الكونغو.
أندية عديدة ترغب في موسيماني
وأردف المصدر أن هناك أندية إفريقية تترقب مصير موسيماني مع الأهلي في الفترة القادمة، في ظل النجاحات التي حققها المدرب الجنوب إفريقي مع الفرق التي دربها سواء صن داونز أو الأهلي، بخلاف أنه رفض موسيماني تدريب منتخب جنوب إفريقيا منذ فترة قصيرة وفضل استكمال تجربته مع الأهلي، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع الأهلي منذ توليه المهمة في فترة قصيرة.
يذكر أن النادي الأهلي ينهي استعداده لمباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة .
قائمة الأهلي
وتشمل قائمة الأهلي للمباراة 27 لاعب وهي كالتالي: في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا
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