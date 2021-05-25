/632483/الصحف-المغربية-بدر-بانون-سفير-الكرة-في-النادي-الأقوى-بإفريقيا

سلطت الصحف الرياضية المغربية الضوء على زيارة بدر بانون ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومدافع المنتخب المغربي ، لبعثة فريق نهضة بركان وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في إطار مواجهات السوبر الإفريقي.

وأشارت صحيفة المنتخب الرياضية المغربية بزيارة بدر بانون لبعثة نهضة بركان المغربي المتواجدة في قطر لخوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي ، واصفة اللاعب بكونه سفير للكرة المغربية داخل نادي القرت الإفريقي، وأكبر أندية الكرة الإفريقية.

الصحف المغربية: بدر بانون سفير الكرة المغربية في النادي الأقوى في إفريقيا

وقالت الصحيفة : " قام اللاعب المغربي بدر بانون لاعب النادي الأهلي المصري بزيارة لبعثة فريق نهضة بركان المتواجدة بالدوحة ، في لفتة جميلة خلفت إرتياحا كبيرا بين صفوف لاعبي واعضاء الجهاز الفني والإداري لنادي نهضة بركان المغربي.

وتابعت المنتخب :" وجاءت هذه الزيارة لنادي نهضة بركان في إطار صلة الرحم بأعضاء النهضة البركانية والتي خلفت ردود فعل داخل إقامة النهضة البركانية حيث إعتبورا بانون سفيرا للكرة المغربية بأكبر نادي إفريقي وهو أهلي القرن".

موعد مباراة الأهلي و نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

ويستعد بدر بانون للمشاركة مع الأهلي في المباراة القادمة أمام نهضة بركان في إطار مواجهات السوبر الإفريقي والمقرر إنطلاقها في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبلة على ملعب جاسم بن حمد، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأحمر لحصد البطولة السابعة في تاريخ القلعة الحمراء.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والتي تضم 27 وهي كالتالي:

محمد الشناوي و علي لطفي و حمزه علاء و ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.