علا رشدي تساند شريف دسوقي: "كلنا معاك..وهترجع أقوى من الأول"

/632484/علا-رشدي-تساند-شريف-دسوقي-كلنا-معاكوهترجع-أقوى-من-الأول
دعمت الفنانة علا رشدي الفنان شريف دسوقي، إذ نشرت صورة تجمعهم على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ووجهت رسالة له مليئة بالتفاؤل والأمل، مؤكدة على جمهورها ضرورة الدعاء له.
دوت الخليج يكشف مساندة الفنانة علا رشدي لشريف دسوقي بعد بتر قدميه إثر إصابته أثناء تصوير أحدث أفلامه، لتدهور حالته الصحية.
كتبت علا رشدي على موقع انستجرام داعية له بالشفاء العاجل: "حبيبي سبعبع، شريف دسوقي الفنان الجميل الطيب، الموهوب...ألف سلامة عليك، يارب هون عليه وصبره واشفيه يارب، وانزل في قلبه السكينة وقبول قضاء الله وقدره يارب...احنا كلنا معاك، وهترجع أقوى وأحسن من الأول أن شاءالله، بالرجاء الدعاء لسبعبع".
بدرية طلبة تكشف عن بتر قدم شريف دسوقي
كانت الفنانة بدرية طلبة هي أول الداعمين لشريف دسوقي وأتى على لسانها نبأ بتر قدم الفنان ذو القلب الطيب الذي أفزع نجوم الوسط الفني وجميع رواد السوشيال ميديا، كما كشفت عن تطور حالته الصحية بعد إجراء العملية.
فكتبت بدرية طلبة على حسابها بالفيسبوك: "بالفعل تم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه"، كما كشف عن سبب البتر وهو إصابة شريف دسوقي بمرض السكر، موضحة ضرورة اجراءه هذه العملية حتى لا المضاعفات لحد الوفاة.
شريف دسوقي يطمأن جمهوره
طمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية و بتر قدمه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".
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