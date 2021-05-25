جنازة الأنبا سلوانس فى السابعة مساء اليوم ودفنه بدير الشايب بالأقصر 

جدة - نرمين السيد - تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، حوالى السابعة من مساء اليوم، عقب وصول الجثمان من مدينة سمالوط، بمحافظة المنيا حيث المستشفى التى كان يعالج فيها منذ منتصف شهر أبريل الماضى، وهى مستشفى الراعى الصالح التابع لمطرانية سمالوط.





وناشد دير الشايب الآباء الراغبين فى حضور الصلاة على جثمان مثلث الرحمات، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء المشاركة فى الصلاة. وكان الأنبا بفنوتيوس قد صلى على جثمان الأنبا سلوانس قبل نقله إلى الأقصر ليدفن فى الدير. وتوفى الأنبا سلوانس فى الرب، صباح اليوم، عن عمر تجاوز 75 عامًا، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من 43 سنة، منها 22 سنة أسقفًا.

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