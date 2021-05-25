- 1/2
- 2/2
حيث قام وكيل الوزارة بالمرور على الفرق المتحركة والمتواجدة بمدرسة الشهيد السيد فتحى جمعان الثانوية بنات، ونادى المعلمين بمركز ومدينة أبو كبير، لمتابعة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بأبوكبير بلقاح كورونا، حفاظًا على المدرسين والعاملين بالمدارس، وحفاظًا على سير العملية التعليمية، أثناء أداء إمتحانات أخر العام الدراسى.
كما تأكد وكيل الوزارة من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم.
وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولات ميدانية مكثفة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة التطعيم بلقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.