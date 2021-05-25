جولات ميدانية مكثفة لوكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة التطعيم بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة الشرقية، والتى تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





حيث قام وكيل الوزارة بالمرور على الفرق المتحركة والمتواجدة بمدرسة الشهيد السيد فتحى جمعان الثانوية بنات، ونادى المعلمين بمركز ومدينة أبو كبير، لمتابعة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بأبوكبير بلقاح كورونا، حفاظًا على المدرسين والعاملين بالمدارس، وحفاظًا على سير العملية التعليمية، أثناء أداء إمتحانات أخر العام الدراسى.

كما تأكد وكيل الوزارة من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين بعد التطعيم.

وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.