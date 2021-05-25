جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملة قرى "حياة كريمة" مسجد موسى وصول والكدابة والبرمبل بمراكز أطفيح وأوسيم، حيث قامت عضوات الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن، للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.
وصرحت ماجدة محمود مقررة الفرع، أن هناك استجابة من السيدات ورغبة فى تلقى اللقاح.
وأشارت إلى أهمية الاستعانة بالخط الساخن للمجلس 15115 فى حالة الاستفسار أو المساعدة.
يذكر أن المجلس القومى للمرأة يطلق هذه الحملة، فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا، لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية، فى إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. قومى المرأة بالجيزة يطلق حملة للتوعية بالتطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.