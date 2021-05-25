صور.. قومى المرأة بالجيزة يطلق حملة للتوعية بالتطعيم ضد كورونا 

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملة قرى "حياة كريمة" مسجد موسى وصول والكدابة والبرمبل بمراكز أطفيح وأوسيم، حيث قامت عضوات الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن، للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.

وصرحت ماجدة محمود مقررة الفرع، أن هناك استجابة من السيدات ورغبة فى تلقى اللقاح.

وأشارت إلى أهمية الاستعانة بالخط الساخن للمجلس 15115 فى حالة الاستفسار أو المساعدة.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يطلق هذه الحملة، فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا، لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية، فى إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.