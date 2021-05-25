طرد وكيل زراعة سوهاج من اجتماع برلمانى بعد مشادة مع النواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد فيما يخص مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات.

وبدأت المشادة، بحديث النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، الذى انتقد ضعف وتراخى الأداء فى مديريات الزراعة بالمحافظات، نظرًا لعدم وجود مهندسين وموظفين بشكل كافٍ، بالإضافة الى ضعف موازنة المديريات التى تؤثر على أجور وحوافز تشجيع الموظفين، داعيا مديرى المديريات ووكلاء الوزارات بعرض مشكلاتهم قبل موافقتهم على الموازنة خلال اجتماع اللجنة، وأن يطالبوا بما يمكنهم من تطوير الأداء لخدمة القطاع.

من جانبه، تدخل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج خالد عبدالراضى، للتعقيب على حديث النائب مجدى ملك، بأنه لم يأتى اجتماع اللجنة اليوم للحديث عن تقييم الأداء، وإنما جاء للتحدث فى مشروع الموازنة.

وبدوره رد النائب مجدى ملك، على وكيل وزارة سوهاج، بأن ماقاله يأتى فى صميم موضوع المناقشة، وأنه كنائب يمارس دوره ويفهمه جيدًا، وأن ما قاله يأتى فى إطار مناقشة الموازنة من أجل دعم المديريات لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وحاول مجددًا وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، التدخل والاعتراض بصوت حاد وعال، على رد النائب مجدى ملك، الأمر الذى دعا رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، بطرد وكيل الوزارة من الاجتماع، بسبب أسلوبه فى الرد على النواب.

وأكد رئيس اللجنة، النائب هشام الحصرى، على حق النائب فى ممارسة دوره كاملًا وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وأن ليس من حق أحد الاعتراض على حديثه، خصوصًا أن الحديث يأتى فى إطار المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن، من توفير اعتمادات لأزمة لسد العجز فى الاعتمادات المخصصة للمديريات، أو توفير الحوافز والأجور للمهندسين، وهو ما يتعلق فعليًا بمناقشة الموازنة والعامة.