فلسطينيون من معبر رفح: شكرا الرئيس السيسى ولن ننسى وقفة المصريين معنا.. فيديو

عبر عدد من أهالى فلسطين من أمام معبر رفح عن سعادتهم بالقوافل التى أرسلها صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة لدعمهم، قائلين:" لن ننسى وقفة المصريين معنا فى محنتنا".

ونشر صندوق تحيا مصر، مقطع فيديو يرصد ردود أفعال عدد من أهالى فلسطين الذين أكدوا خلاله وحدة الشعبين المصرى والفلسطينى، قائلين: "سنظل شعب واحد ووطن واحد، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قام به من جهد وتسهيلات لقطاع غزة، ونشكر صندوق تحيا مصر على وقوفه ومساعدته للشعب الفلسطينى وقطاع غزة"

وكان صندوق تحيا مصر، أعلن وصول القافلة الثانية صباح اليوم إلى ميناء رفح البرى لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة، حيث قام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة فى عملية إعمار القطاع.

وقال صندوق تحيا مصر، إن ذلك يأتى بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتى تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية، والتى ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى.